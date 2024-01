Ateltica | Palmisano e Stano debuttano nella staffetta di marcia Gara di testa | poi Yang si scatena

Leggi su oasport

(Di domenica 21 gennaio 2024) Antoe Massimohanno fatto il proprio debuttomista di, disciplina che assegnerà medaglie alle Olimpiadi di Parigi 2024. Gli azzurri si sono cimentati in questa prova sulla distanza della maratona (42,195 km) a Modugno (in provincia di Bari), cercando di prendere le giuste misure in vista dell’appuntamento a cinque cerchi. I due Campioni Olimpici della 20 km hanno tagliato il traguardo in seconda posizione con il tempo complessivo di 2h59:30, chiudendo con un distacco di venti secondi dai cinesiJiayu (oro ai Mondiali 2017 sui 20 m) e Wang Kaihua (2h59:10).ha fatto la differenza nei pressi del 36mo chilometro, superandodopo che i due padroni di casa avevano condotto fin ...