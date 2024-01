Assegno di inclusione | potrebbero arrivare 2 novità interessanti

(Di domenica 21 gennaio 2024) Stiamo per entrare nella settimana più importante per quel che riguarda i percettori di questa misura di sostegno. Dopo l’annuncio INPS di inizio mese, molti percettori si aspettano di vedersi accreditata la rata di gennaio questo fine mese. Ma andiamo ad analizzare alcuniscenari cheverificarsi a breve, tutto nelle prossime righe! Come scrivevamo nell’intro dell’articolo, a partire dal prossimo venerdì 26 gennaio, dovrebbero essere erogate le rate del reddito diagli spettanti di diritto, o meglio, tutte le persone che hanno evaso la domanda entro il 7 gennaio scorso. Per percepire la misura sarà necessaria quindi la card consegnata dagli uffici postali una volta completata la procedura.imminenti a partire dal prossimo 22 gennaio Prima della ricezione della ricarica ...

Sono oltre 563mila le domande presentate da nuclei familiari per l'di, di cui l'88% da ex percettori del Reddito di cittadinanza. Sono gli ultimi dati forniti dall'Inps sulla misura che da inizio anno ha obbligatorio in soffitta l'Rdc e che da ...Sono oltre 563mila le domande presentate da nuclei familiari per l'di, di cui l'88% da ex percettori del Reddito di cittadinanza. Sono gli ultimi dati forniti dall'Inps sulla misura che da inizio anno ha mandato in soffitta l'Rdc e che da venerdì ...I dati Inps sulle domande per l'assegno di inclusione smentiscono impietosamente la retorica della destra sull'occupazione: secondo loro vola, a stare alla realtà il lavoro manca, soprattutto, ancora ...L’Inps rende noti i dati sulla misura che dall’inizio dell’anno ha mandato in soffitta il reddito di cittadinanza ...