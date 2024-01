Assegno di inclusione | oltre 563mila le domande | 88 per cento di ex percettori di Reddito di cittadinanza

(Di domenica 21 gennaio 2024) Sonolepresentate da nuclei familiari per l’di, di cui l’88% da exdeldi. Sono gli ultimi dati forniti dall’Inps sulla misura che da inizio anno ha mandato in soffitta l’Rdc e che da venerdì 26 gennaio vedrà il via ai pagamenti. Il primo blocco è quello delle circa 450milapresentate entro il 7 gennaio, insieme al Patto di attivazione digitale (Pad): da venerdì prossimo partiranno i primi pagamenti di quelle che hanno superato i controlli. La platea potenziale della nuova misura, rivolta ai nuclei con almeno un componente minore, disabile o over-60 o inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari, è di 737mila nuclei. Dei nuclei ...

Sono oltre 563mila le domande presentate da nuclei familiari per l'di, di cui l'88% da ex percettori del Reddito di cittadinanza. Sono gli ultimi dati forniti dall'Inps sulla misura che da inizio anno ha obbligatorio in soffitta l'Rdc e che da ...Sono oltre 563mila le domande presentate da nuclei familiari per l'di, di cui l'88% da ex percettori del Reddito di cittadinanza. Sono gli ultimi dati forniti dall'Inps sulla misura che da inizio anno ha mandato in soffitta l'Rdc e che da venerdì ...I dati Inps sulle domande per l'assegno di inclusione smentiscono impietosamente la retorica della destra sull'occupazione: secondo loro vola, a stare alla realtà il lavoro manca, soprattutto, ancora ...L’Inps rende noti i dati sulla misura che dall’inizio dell’anno ha mandato in soffitta il reddito di cittadinanza ...