Aspettando i Bafta | tutti i nominati degli Oscar britannici e i grandi esclusi

Leggi su open.online

(Di domenica 21 gennaio 2024) Se il ritorno delle miti temperature primaverili è generalmente atteso con trepidazione, i cinefili aspettano marzo con particolare impazienza. Anche quest’anno tornerà infatti la cerimonia, il premio cinematografico più prestigioso e antico al mondo, che come da tradizione decreterà i migliori film dell’anno secondo l’Academy. C’è però un appuntamento intermedio che ci separa dall’evento: quello dei cosiddetti, i. Si tratta dello spettacolo annuale per la consegna dei premi omonimi presieduto dalla British Academy of Film and Television Arts. Quest’anno, avrà luogo il 18 febbraio. E gli attori Naomi Ackie e Kingsley Ben-Adir hanno appena annunciato. L'articolo proviene da Open.