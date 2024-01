Ascolti tv | Tali e Quali e C’è posta per te | chi ha vinto la sfida? “Distanza abissale”

tv, ieri sera:e Quali vs C'è posta per te. Auditel ieri sera, 20 gennaio 2024 Sfida Rai1 vs Canale 5: "e Quali" contro "C'è posta per te". Chi ha vinto Rai 1:e Quali , il ...... in onda su Rai1 condotta da Carlo Conti: chi ha vinto la gara dei dati auditel Scopriamolo!TV 20 gennaio, C'è posta per te controe Quali: dati auditel (DATI IN AGGIORNAMENTO). ...Gli ascolti tv del 20 gennaio rivelano che non c’è più spazio per gli errori. È un grande testa a testa, quello tra Maria De Filippi con C’è posta per te e Carlo Conti, su Rai1 con Tali e Quali, ma il ...ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 20 gennaio 2024 Su Rai 1 è andato in onda Tali e quali. Su Rai 3 Quinta dimensione. Su Rete 4 La signora dello zoo di ...