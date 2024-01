Ascolti tv | Tali e Quali e C’è posta per te | chi ha vinto la sfida? Dati auditel e share di sabato 20 gennaio 2024

È andata in onda ieri sera la prima puntata di C’è Posta per Te, programma di punta di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi e giunto alla ... (isaechia)

Non solo il ritorno di C’è Posta Per Te, ieri sera Carlo Conti ha riportato in onda il suo programma più celebre, ma in versione nip, Tali e Quali . ... (biccy)

partenza record per gli ascolti della Coppa d’Africa 2023 trasmessa in diretta ed esclusiva da Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul ... (sportintv.eu)

... guardi film ola tua musica preferita. Ogni suono, ogni colpo e ogni nota saranno resi con ... Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramitelink ...C'è Posta per Te 2024, glidella prima puntata Il successo di C'è Posta per Te di Maria De ...gennaio 2024 alla televisione ben 4.7 milioni di spettatori con il 31.1% battendo il rivale 'e ...A tal proposito, l'avvocato si allontana dall'azienda e va sul lungo mare per schiarirsi le idee, non rispondendo alle chiamate della fidanzata. In realtà, però, la conversazione tra Zeynep e Nesrin ...I dati sugli ascolti, la crisi dei telegiornali e un passaggio storico mancato. Dentro i problemi della tv ...