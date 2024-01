Arzignano-Pro Patria oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di domenica 21 gennaio 2024) Ecco le informazioni sulla, l’, latv e lodi-Pro, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato italiano di. I padroni di casa vogliono conquistare una convincente vittoria davanti ai loro tifosi, in modo tale da allontanarsi il più possibile dalla zona retrocessione. La formazione ospite, dal suo canto, spera ancora di poter lottare per ottenere un piazzamento verso la zona playoff. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 21 gennaio alle ore 14:00 e sarà trasmessa insu Sky Sport. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

... almeno per quanto la classifica, che per la prima volta dopo nove gare vede laPatria fuori dalla contesa dei playout , con la possibilità domani di superare proprio l'in classifica , ...Domenica 21 gennaio , ore 14, la P ro Patria scende in campo allo stadio Dal Molin diValchiampo alla ricerca la terza vittoria consecutiva del 2024. Per i bustocchi vincere significherebbe superare in classifica i vicentini giallo - celesti salendo a 28 punti e mettendo ...Risultati: Giana Erminio-Atalanta U23 0-0, Lumezzane-Vicenza 2-1, Padova-Alessandria 1-0, Pro Vercelli-Triestina 1-2, Renate- Pergolettese 1-5. Le altre partite: AlbinoLeffe-Fiorenzuola, Arzignano ...Su Petrasso c’era curiosità e ha secondo me fatto una prestazione decisamente positiva. Aveva dalla sua parte uno dei punti forti della Pro Vercelli come Mustacchio, si è proposto in avanti ma ha ...