Arezzo – Pescara 1-2 | le foto

Calcio 2023 - 2024 Serie C Girone B Tabellino partitaSquadra in casaSquadra avversariaRitorno al successo per il, che non conquistava i 3 punti dal match interno con l'Olbia datato 9 dicembre. Ad, per la ...Ilbatte 2 - 1 l'nel match della ventiduesima giornata del girone B di Serie C. Dopo quattro partite senza vincere, la squadra di Zeman torna a conquistare i tre punti e lo fa in trasferta ...Masetti (Arezzo): Al centro della difesa al posto di Chiosa, commette il fallo da rigore che indirizza la partita in favore del Pescara. NEGATIVO Moruzzi (Pescara): Una continua montagna russa la gara ...Il Pescara rimedia il primo successo del girone di ritorno violando il campo dell'Arezzo mai battuto a domicilio. Al decimo Merola innesca in verticale Vergani che subisce fallo forse da ultimo uomo: ...