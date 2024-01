Arezzo | controlli antidroga | scoperto con hashish | cocaine e un coltello nel marsupio

Proseguirannoe ispezioni per il rispetto delle norme ma il coinvolgimento e la ... 8 gennaio codice giallo per vento forte 7 Gennaio 2024 Articoli recenti, Umberto Vezzosi ...... sono state chieste e attivate linee di intervento, intensificati ipresso gli ospedali, ... prorogato di un anno il Protocollo sperimentale contro il caporalato 12 Gennaio 2024, ...AREZZO – La polizia ha arrestato ad Arezzo, dopo un controllo, un uomo con l’accusa di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio: dal marsupio che aveva con se avrebbe estratto spontaneamente un ..."Come sempre, la Festa di San Sebastiano dà l'occasione per approfondire l'attività della Polizia Municipale, che anche per il 2023 è stata particolarmente intensa, ma altrettanto preparata a dare le ...