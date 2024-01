Apprensione per Emma Bonino dopo una caduta accidentale | frattura del collo del femore ma sta bene

(Di domenica 21 gennaio 2024) La leader di +Europa,, a seguito di unaoccorsa nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 gennaio, ha riportato ladeldelsinistro. Nella stessa giornata di sabato è stata sottoposta ad intervento chirurgico. L’intervento, eseguito dal prof. Claudio Ascani, è perfettamente riuscito. Da domani inizierà un ciclo di fisioterapia riabilitatoria per il completo recupero della mobilità articolare. +Europa augura ail pieno recupero al più presto per riprendere insieme a lei le iniziative e le battaglie che ci vedono impegnati su tutti i fronti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

