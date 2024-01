Aperto dopo aver perso licenza per motivi igienico-sanitari | sequestrato ristorante a Pompei

(Di domenica 21 gennaio 2024) Un notonel cuore diè statooggi dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Municipale, in seguito a un provvedimento emesso dal Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura. Nonostante avesselaper, il locale continuava a operare in violazione delle disposizioni del Comune.L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Nessuno sport all'aperto in un raggio di sei chilometri e finestre chiuse in caso di cattivi odori: è quanto prevede l'ordinanza del sindaco di ... (iltempo)

Notizia fresca giunta in redazione: L’allenatore Michael Beale è intenzionato a fare tutto il possibile per garantire che il 2024 ... (justcalcio)

L'hotel si è guadagnato il titolo di "prigione più lussuosa del mondo"che nel 2017 il ...al pubblico nel marzo del 2019, è un imponente edificio progettato dall'architetto francese Jean ...Puntopunto, lei guiderà decine e decine di mani più o meno abili sparse in tutta Italia e ... Il Libero movimento di ricamo a sentimento èa tutti, senza esclusioni né categorie per ...E nella denuncia dice di essere stata spinta a terra dal proprietario dell’Audi, dopo che questi aveva aperto la portiera della sua auto. Col risultato che all’indomani del fatto, la donna accusa ...Si è rivelato vero per il Torino Primavera che, in piena emergenza infortuni e rimaneggiato, si è presentato al Tre Fontane per sfidare la Roma, facendolo a viso aperto, con coraggio ... Dell'Aquila ...