Antonella Fiordelisi è volata a Dubai con Vicario | è amore? L’indiscrezione

Antonella Fiordelisi , ex protagonista del Grande Fratello Vip, conferma la storia d’amore con Guglielmo Vicario. (comingsoon)

Antonella Fiordelisi ha un nuovo fidanzato calciatore : ecco chi è (FOTO e INSTAGRAM)

Antonella Fiordelisi ha ufficializzato via Instagram la storia con il nuovo fidanzato calciatore: come si vociferava da tempo, la ex gieffina ora fa ... (donnapop)