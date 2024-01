“Antigone e la giustizia” | da Greta a Giulia | la lezione di storia di Laura Pepe

(Di domenica 21 gennaio 2024) Inaugurato con grandissimo successo da Alessandro Barbero, acclamato da un teatro sold out con 1.200 presenze, il ciclo di incontri dal titolo Lezioni di, organizzato da Fondazione Teatro Donizetti in collaborazione con Editori Laterza e con il sostegno di Cassa Lombarda, vede sabato 20 gennaio salire sul palcoscenico del Donizetti, la docente di Diritto greco anticoinsegna Istituzioni di diritto romano e Diritto greco antico all’Università degli Studi di Milano. Oltre a libri e saggi accademici su diritto penale e diritto di famiglia nell’antichità, ha scritto diversi manuali diantica e grammatica latina per la scuola secondaria superiore. Ha pubblicato Atene a processo. Il diritto ateniese attraverso le orazioni giudiziarie (Zanichelli 2019) e ...

