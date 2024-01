Annuncio che lascia increduli | Sinner | “Come Michael Jordan”

(Di domenica 21 gennaio 2024) Simpatico siparietto, dopo l’ultima vittoria dell’altoatesino a Melbourne, tra lo stessoe un ex campione americano Impressionante dimostrazione di forza. Clamorosa sicurezza nell’annientare un avversario che, è bene ricordarlo, occupava la casella numero 26 nel seeding dell’Happy Slam di inizio stagione, l’Australian Open. Jannik, la ‘provocazione’ è più che lusinghiera (Ansa Foto) – Cityrumors.it Il giudizio sulla prestazione di Jannikcontro Sebastian Baez, suo rivale nel terzo turno a Melbourne, è stato pressoché unanime. Il tennista azzurro, sempre più popolare e sempre più accreditato di un lungo cammino nel primo grande torneo dell’anno, è ‘on fire’. Sulla falsariga del campione ammirato a Malaga, quando trascinò i suoi compagni alla conquista di una Coppa Davis che resterà per sempre nella storia. Ormai ...

