Ancora Sinner | batte Khachanov e vola ai quarti

(Di domenica 21 gennaio 2024) Jannik, il talento del tennis italiano, ha conquistato un posto neidi finale del primo Slam dell’anno, gli Australian Open, imponendosi sul russo Karencon un netto 6-4, 7-5, 6-3, in un match durato due ore e trentaquattro minuti. Questa vittoria non è stata solo un trionfo sportivo, ma anche una dimostrazione di resilienza e capacità di adattamento di. Il match, iniziato alle 16 locali, ha messodi fronte a condizioni non ideali, tra le quali un forte vento e un’inconsueta alternanza di luci e ombre, elementi poco graditi dall’azzurro. Nonostante ciò, e un servizio non al massimo, con una prima palla poco oltre il 50%,ha dominato il primo set, guadagnando un vantaggio immediato con un break e chiudendo la frazione in cinquantuno ...

Continuano ad arrivare riconoscimenti per Jannik Sinner e il suo team. l'ultimo è l'Atp Coach of the Year Award, premio assegnato dai coach presenti ... (247.libero)

E' stato difficile, abbiamo un gioco simile" ha detto a fine match. Facciamo subito lo spoiler, con l'analisi primadella cronaca: un match così gli serviva proprio, al nostro tennista. ...La prima abbandonache, contro un Khachanov in grande spolvero, è costretto ad esibire tutto ... Si battaglia on serve fino al 5 - 5, quando l'altoatesino strappail servizio al 27enne ...L'altoatesino vince ancora in tre set in un match duro e fisico: adesso ci sarà uno tra Alex de Minaur e Andrey Rublev e sarà favorito per un posto in semifinale ...Proprio la battuta invece è quella che latita oggi a casa Sinner che quando si trova a servire per il primo set inizia male, subito sotto 0-30. Con un regalino di Khachanov dimezza lo svantaggio, poi ...