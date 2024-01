Ancona | ora è indagato per omicidio il fidanzato di Andreea Rabciuc | martedì l’autopsia sul cadavere ritrovato nel casolare

Il corpo era in un casolare delle campagne di Castelplanio (). L'uomo era indagato per sequestro di persona e spaccio di stupefacenti, maviene contestata anche l'accusa di omicidio ...E' di Andreea Rabciuc , la 27enne scomparsa all'alba del 12 marzo 2022, il corpo di donna ritrovato in un casolare di Castelpiano , in provincia di. Eil fidanzato della ragazza, Simone Gresti , è indagato per omicidio volontario . 'Siete proprio sicuri che sia proprio lei Me l'hanno ammazzata!', aveva detto tra le lacrime ai ...L'uomo era indagato dalla Procura di Ancona per sequestro di persona e spaccio di stupefacenti, ma ora è stata contestata anche l'accusa di omicidio volontario. Al legale dell'uomo, l'avvocato ...Il casolare in cui è stato rinvenuto il corpo, probabilmente della 27enne scomparsa nel 2022, era stato già controllato (ANSA) ...