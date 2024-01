Anche Mbappé a sostegno di Maignan | “Siamo tutti con te! No al razzismo”

Al 73 c'è spazioper il 3 - 0 con firma Goncalo Ramos su assist del solito Mbappè. Nel finale un gol a testa. Saint Luf accorcia il distacco all'86', Mayulu ristabilisce il +3 all'88'....54 reti realizzate in 59 partite nell'anno davanti a Kylian(52 gol in 53 partite), Harry Kane (52 gol in 57 partite) ed Erling Haaland (50 gol in 60 partite). Cristiano Ronaldo parla...