Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 21 gennaio 2024) Pubblichiamo l’articolo dell’analista russo Viktor Vasil’ev – uscito originariamente per il sito Regnum – e tradotto in italiano da Marco Civitanova IPN L’attentato ai danni delladelIbrahim Traoré, avvenuto alcuni giorni fa, ha inaspettatamente ricevuto una notevole attenzione nei media russi. Probabilmente, tale attenzione è stata suscitata dai piani già annunciati dell’ingresso e della presenza attiva nella regione di una nuova struttura del Ministero della difesa russo: il Corpo Africano. Erede di Sankara Ilè un paese in cui è alla più giovane figura di comando africana: il capitano Ibrahim Traoré, 34 anni. La maggior parte dellaha saputo dell’esistenza di questo paese e della sua giovane ...