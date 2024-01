Ammissione di Giuseppe su Anita | “Una parte di me | è comunque amore”

Leggi su biccy

(Di domenica 21 gennaio 2024)Garibaldi eOlivieri al Grande Fratello hanno stretto un rapporto molto forte, tanto che in più occasioni Beatrice Luzzi ha messo in dubbio la natura di quel legame, insinuando che il gieffino potesse provare qualcosa di più che una semplice amicizia. E che ci sia qualcosa in più forse è vero, la conferma è arrivata ieri sera con un’dello stesso Garibaldi. Dopo qualche giorno di maretta, in cuisi era allontanata da lui,ha confidato a Rosy Chin che non riesce a stare senzae che parlare di ‘bene’ è riduttivo. Secondo il bidello infatti quello tra lui e la Olivieri sarebbe una forma didi Garibaldi: “Tra noi èfraterno, se non la vedo vado in paranoia”. “Il nostro è ...