Amici | anticipazioni puntata 21 gennaio | ospiti | giudici | due new entry spoiler

(Di domenica 21 gennaio 2024) Tutto pronto per una nuova ed entusiasmantedi, il talent show condotto da Maria De Filippi e giunto alla 23esima edizione. Giovedì 18, infatti, è stata registrata lache andrà in onda oggi, domenica 21. C'è grande attesa, specialmente per l'ingresso di due nuove...

Tutto è pronto per la sedicesima puntata dello speciale domenicale di Amici di Maria De Filippi. In questo articolo raccogliamo le Anticipazioni di ... (optimagazine)

Un posto al Sole:della settimana Nunzio e Rossella si avvicinano dopo il ricovero. ...viene ricoverato in ospedale dopo il pestaggio e lui e Rossella si ritrovano più uniti eche ...PH: uff stampa Tutto è pronto per la sedicesima puntata dello speciale domenicale didi Maria De Filippi. In questo articolo raccogliamo ledidel 21 gennaio, tra ospiti, sfide ad eliminazione e classifiche di gradimento di canto e di ballo. Diversi sono gli ospiti musicali del nuovo appuntamento con la scuola del ...«Amo tutti gli sport, dal tennis al basket. E guardo tanti film. Ma passare del tempo con la famiglia e gli amici per me è il più grande antistress» rivela. «Da alcuni mesi c’è qualcuno nella mia vita ...Nuovo appuntamento oggi pomeriggio con il talent di Canale 5. Ospiti Aiello, Paola Turci, e i ballerini Thomas Signorelli e Sveva Berti. Ecco cosa vedremo.