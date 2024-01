Amici | Alessandra Celentano cambia look Maria De Filippi | «Sembra Morticia Addams»

E sono le peggiori, perché sono le avversità degli "ex" che non hanno trovato una quadra e ...di Frosinone glielo ha ricordato proprio in questi giorni l'assessore di Frosinone...Il Fatto, o altridi quella congrega, penso a Ranucci di Report, fanno campagna di ... E quando la conduttriceViero gli ha chiesto se si riferisse a Selvaggia Lucarelli, Gasparri ha ...La puntata di Amici del 21 gennaio si apre con una grande assenza, quella della maestra Alessandra Celentano. Maria De Filippi fa notare immediatamente la sua mancanza e, in modo ironico anticipa «c'è ...Verissimo torna in onda oggi domenica 21 gennaio. Silvia Toffanin tornerà in studio con nuovi ospiti per raccontare delle storie toccanti.