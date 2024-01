Amici 23 | spoiler 21 gennaio | maglia sospesa | allieva triste e pubblico in piedi | le anticipazioni

(Di domenica 21 gennaio 2024)23,: ecco cosa vedremo in onda oggi, domenica 21sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Tutte le ultime notizie sul talent show di Canale 5 tramite lecondivise in rete dalle talpe.23,21: ecco cosa succederà Ospite della puntata: Aaron. Gara canto giudicata da Aiello, Francesca Michielin (che ha cantato il suo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

23,: ecco cosa vedremo in onda oggi, domenica 21 gennaio sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Tutte le ultime notizie sul talent show di Canale 5 tramite le anticipazioni condivise ...La Promessa, trame daglispagnoli: l'arrivo di Antonio Quando alla tenuta si presenterà l'... Per scoprire qualcosa di più, carilettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le ...Amici 23, spoiler: ecco cosa vedremo in onda oggi, domenica 21 gennaio sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Tutte le ultime notizie sul talent show di Canale 5 tramite le anticipazioni condivise in ...Nelle riprese della puntata del 21/1 la maestra ha valutato le esibizioni dei ballerini, Emanuel ha avuto da ridire sulle critiche al suo allievo Kumo ...