Amici 23 | Kia e Nahaze | ecco chi sono le nuove allieve che hanno preso il posto di Mew e Matthew

(Di domenica 21 gennaio 2024) Dopo l’improvviso ritiro di Mew eda23, le loro insegnanti Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli siviste costrette a rimpiazzarli, lasciando il loro banco a Kia e. Le duedella scuoladebuttato nella puntata del pomeridiano di domenica 21 gennaio 2024 egià riuscite a conquistare il pubblico. Scopriamo qualcosa in più su queste talentuose cantanti.23: biografia diNathalie Hazel Intelligente, conosciuta come, ha 23 anni ed è originaria di Matera. Il suo nome d’arte è il risultato di un’ispirazione familiare, combinando il suo nome di battesimo, Nathalie, con il nome della nonna materna, Hazel. Sul suo profilo ...

Chi è Kia Per Kia è un bella rivincita. Solo poche settimane fa era andata in sfida con Martina, ma aveva perso. Adesso per la cantante c'è una nuova ... (247.libero)

Leggi Anche '2023': le puntate in pillole Leggi Anche '2023',e Nahaze sono le due nuove allieve Dustin fa litigare la Celentano con Todaro Canta Lil Jolie tra gli applausi. Poi balla ...... i ragazzi ancora in corsa verso il Serale sono: Holden, Lil Jolie, Petit, Malìa, Mida, Sarah,, ... Scopri le ultime news suAmici 23, cosa è accaduto durante la puntata odierna del talent: il riassunto e le gare che hanno visto protagonisti gli allievi ...Parliamo di Kia, una delle new entry (insieme a Nahaze) tra i cantanti che, sebbene arrivata nella scuola da pochi giorni, al suo primo appuntamento domenicale si esibisce con When we were young e ...