Ambiente | i paradossi della Cina | campionessa di emissioni ma prima in ogni classifica sul clima

(Di domenica 21 gennaio 2024) Nelle classifiche che riguardano, laoccupa quasi sempre il primo posto. A prescindere che si tratti diti positivi o negativi. Il Paese guidato da Xi Jinping è primo per quantità di CO2 immessa nell’atmosfera, ma è anche leader mondiale nella produzione di tecnologie net zero. È di gran lunga il Paese che installa più rinnovabili, ma è responsabile anche per metà del carbone che viene bruciato in tutto il mondo. Il ruolonella lotta ai cambiamentitici è racchiuso in tutti questi dati, apparentemente in contraddizione fra loro. Numeri che raccontano di un Paese ancora estremamente inquinante, ma allo stesso tempo all’avanguardiatransizione ecologica. Per rispettare le promesse di riduzione delle ...