Almanacco di oggi 21 gennaio | il viaggio di Papa Wojty?a a Cuba

(Di domenica 21 gennaio 2024) Per la prima volta un pontefice visita l’isola: “Mi è gradito rivolgere un saluto al signor presidente dr Fidel Castro”

Quella mattina del 1942 il gruppo salì a bordo di un Dc-3 della Twa, che non arrivò mai a destinazione: si schiantò vicino a Las Vegas (repubblica)

Accadde oggi , l' almanacco del giorno : i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato Eventi storici 38 a. C. " Ottaviano sposa Livia ... (247.libero)

John Winthrop, allora governatore del Massachusetts, nel suo diario annotava che “verso mezzanotte, tre uomini, arrivando in barca a Boston, videro ... (repubblica)

Accadde oggi , l' almanacco del giorno : i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato Eventi storici 52 a. C. " Tito Annio Milone uccide ... (247.libero)

Le due cantanti sono nate lo stesso giorno dell’anno ma l’unica cosa che le accomuna oltre alla musica in senso ampio è il brano ‘Me and Bobby ... (repubblica)

Accadde, l'del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato Eventi 1720 - Svezia e Prussia firmano il trattato di Stoccolma 1793 - Luigi XVI viene ghigliottinato a Parigi ...... anziché provare a chiedersi quali sono i veri problemi chedilaniano la società e mettono sul ... i quali, privi delle previsioni meteo, avevano il lorolegato al calendario ma anche ai ...Il 21 gennaio è una giornata che ha suscitato molte curiosità nel corso della storia. Un dato interessante riguarda il 21 gennaio 1789, quando Louis XVI di Francia fu costretto a lasciare il Palazzo ...1908 – New York approva una legge, l’ordinanza Sullivan, che rende illegale per le donne fumare in pubblico. La legge riceverà il veto del sindaco 1921 – Durante il XVII Congresso socialista di ...