Almanacco del 21 gennaio

Accadde oggi , l' almanacco del giorno : i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato Eventi storici 52 a. C. " Tito Annio Milone uccide ... (247.libero)

Oggi la Chiesa commemora San Mario Si dice cioccolato o cioccolata? Alzi la mano chi non ha mai avuto un piccolo dubbio su quale sia l’espressione ... (fremondoweb)

Oggi la Chiesa Cattolica venera San Sebastiano martire Una giornata importante per la Chiesa Cattolica, quella di oggi, la quale venera San ... (fremondoweb)

Tra benedizioni di animali,sale epane, cene e pranzi a base di gnocchi e altre specialità ... i quali, privi delle previsioni meteo, avevano il lorolegato al calendario ma anche ai ...Accadde oggi, l'giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato Eventi storici 1327 " Edoardo III diventa Re d'Inghilterra. 1348 " Un forte terremoto devasta la Carinzia, provocando ...1908 – New York approva una legge, l’ordinanza Sullivan, che rende illegale per le donne fumare in pubblico. La legge riceverà il veto del sindaco 1921 – Durante il XVII Congresso socialista di ...1950 – George Orwell: Autore tra i massimi della letteratura fantascientifica, viene ricordato anche tra i più insigni saggisti di lingua inglese del Novecento. Pseudonimo di Eric Arthur Blair, nato a ...