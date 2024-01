Allerta gelo a Napoli | sfogo assessora municipale | “Attivi posti per clochard | ma non possiamo obbligarli”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 21 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAè arrivata l’emergenza freddo, e assieme alle raffiche gelate spira vento di polemica. “Vorrei sottolineare che non c’è disinteresse per i senza fissa dimora, soprattutto presso la IV municipalità, e da parte mia che ricopro la delega alle politiche sociali” dice l’Raffaella Guarracino. Il suo è uno, magari preventivo. Perché “cominciano a girare notizie dei pericoli che corrono per il freddo i senza fissa dimora, qualcuno muore anche, soprattutto in zona piazza Garibaldi”. Proprio lì, nell’area della stazione centrale, “abbiamo fatto – rivendica Guarracino – diversi sgomberi con l’unità di strada ed emergenza sociale della Polizia”. L’della IV municipalità ricorda: “Offriamo a tutte queste persone la possibilità di andare in una ...