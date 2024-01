Allarme Usa sull' Ucraina | La Russia potrebbe vincere in poche settimane

Stop sull'A10, una donna lancia l' allarme : nessuna bomba allarme nel primo pomeriggio al km 71 dell'A10, in provincia di Savona, dove una donna, ... (sbircialanotizia)

«Ho paura di avere una bomba in auto» aveva detto una donna che ha chiamato il servizio di emergenza lungo l’autostrada A10. La donna si era ... (open.online)

Pubblicato il 19 Gennaio, 2024 Per un allarme bomba su un’auto è stata chiusa in direzione Francia l’autostrada A10 tra Borghetto e Pietra Ligure, ... (dayitalianews)

Gli osservatori dell’ Indo Pacifico sono stati piuttosto presi in questi giorni dall’intervento dell’ammiraglio John Aquilino, comandante ... (formiche)

Usa 2024 - dem in allarme : "Biden non è preparato"

Crescono i malumori per una campagna elettorale democratica giudicata troppo lenta e non all'altezza di un rivale come Trump (ilgiornale)