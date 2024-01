Alex Vinatzer sempre più giù nella WCSL di slalom Gross e Kastlunger precipitano fuori dai 30

(Di domenica 21 gennaio 2024)si sta rendendo protagonista di una stagione sottotonoCoppa del Mondo di sci alpino. L’azzurro sta faticando a esprimersi al massimo livello nell’amato, firmando a volte delle buone manche ma stentando nel trovare due prove di spessorestessa giornata. I risultati ottenuti tra i rapid gates in questa annata agonistica sono eloquenti: 26mo a Gurgl, 22mo a Madonna di Campiglio,prima manche ad Adelboden, 26mo a Wengen, 16mo a Kitzbuehel. L’altoatesino, bronzo agli ultimi Mondiali, è così scivolato indietroList, la graduatoria che contribuisce a determinare i pettorali di partenza nelle varie gare. Dopo l’appuntamento odierno in Austria, infatti, l’azzurro è indietreggiato fino ...

Nono posto per il poliziotto valtellinese Tommaso Sala a 1",96/100, mentre il finanziere gardenesesi è classificato sedicesimo in rimonta. Niente da fare per il cuneese Corrado Barbera ...Gli altri azzurri Fuori dalla top 1016° in 1.42.79 dopo essere stato 21° nella prima prova. Finisce fuori per un'inforcata invece Simon Maurberger , 28° dopo la prima manche. Dopo ...327, 10° Atle Lie McGrath 324, 11° Dave Ryding 311, 12° Timon Haugan 290, 13° Marc Rochat 234, 14° Tommaso Sala 211, 15° Fabio Gstrein 203, 19° Alex Vinatzer 167, 33° Tobias Kastlunger 68, 35° Stefano ...Sedicesimo il gardenese Alex Vinatzer, anche lui con piccoli ma costanti segnali di crescita. Ma dietro per la nostra Nazionale di slalom è il vuoto: fuori nella seconda manche Simon Maurberger, ...