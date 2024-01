Alex Vinatzer 16° e contento | “Il mio miglior risultato della stagione Sono nella direzione giusta”

(Di domenica 21 gennaio 2024)chiude in 16a posizione lo slalom di Kitzbuehel (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023-2024. Sulla pista denominata Ganslern la vittoria è andata al tedesco Linus Strasser che, grazie ad una bella rimonta, è stato in grado di mettersi alle spalle Kristoffer Jakobsen e Daniel Yule. L’azzurro, dopo una prima manche al di sotto delle attese (era solamente 21°) è stato in grado di rimontare cinque posizioniseconda, fermandosi in 16a piazza. Unnon certo scintillante per l’altoatesino che, al terminesua gara, ha provato ad analizzare in maniera positiva quanto visto sulla pista austriaca. Le parole diai microfoni di Rai Sport: “soddisfatto a metà...

Poi c'è'16/o in 1.42.79 dopo essere stato 21/o nella prima prova. Fuori per una inforcata e' invece finito Simon Maurbeger, 28/o dopo la prima manche. La coppa uomini resta in Austria ...(ITA) 98 57. Tommaso Sala (ITA) 79 59. Giovanni Borsotti (ITA) 72 61. Christof Innerhofer (ITA) 67 80. Tobias Kastlunger (ITA) 42 84. Luca De Aliprandini (ITA) 39 99. Filippo Della Vite ...Poi c'è' Alex Vinatzer, 16° in 1.42.79. Fuori per una inforcata Simon Maurbeger. La coppa uomini resta in Austria e passa a Schladming, nella Stiria, per affrontare la famosa pista Planai con due gare ...PAGELLE SLALOM KITZBUEHEL Domenica 21 gennaio LINUS STRASSER 9: il tedesco vince in rimonta all'insegna del numero 4. Quarto successo in carriera dopo essere stato quarto al termine della prima manche ...