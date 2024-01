Alessia Marcuzzi | le chiedono se “ti stai preparando per Stefano De Martino?” | la sua reazione

(Di domenica 21 gennaio 2024) Da qualche mese si è riaperto un gossip che aveva riempito le pagine dei giornali in passato. Si tratta del chiacchieratissimo presunto flirt traDe. Secondo i rumors, infatti, i due conduttori televisivi sarebbero stati protagonisti di una scappatella in passato. Un rapporto, però, che è stato sempre smentito dagli stessi protagonisti. Belen Rodriguez, però, ha deciso d’intervenire sulla questione, confermando con un commento condiviso su Instagram, la scappatella dell’ex marito con l’ex conduttrice dell’Isola dei Famosi. Da allora, il gossip è di nuovo al centro delle cronache rosa nazionali e siachesono stati interrogati sulla questione. L’ex ballerino di Amici ha avuto l’occasione di dire la sua ai microfoni di Striscia la ...

Alessia Marcuzzi commenta sui social per la prima volta, il presunto flirt con l'ex ballerino ed ex marito di Belen Rodriguez. (comingsoon)

Personaggi tv. Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino , lei rompe il silenzio per la prima volta – È proprio vero che i social sono nati per ... (tvzap)

Da diverso tempo si è tornato a parlare di un possibile flirt " anche piuttosto bollente " trae Stefano De Martino. Già dal 2020, e fu Dagospia a farlo, è trapelato in rete la notizia che i due conduttori avessero avuto una breve love story , proprio nel periodo in cui Stefano ...ha commentato sui social e per la prima volta, il presunto flirt con l'ex ballerino ed ex marito di Belen Rodriguez, Stefano De Martino .rompe il silenzio su Stefano ...Sono ormai settimane che la conduttrice Alessia Marcuzzi è al centro del gossip per una sua presunta relazione extraconiugale con lo showman Stefano De Martino. Il termine extraconiugale è riferito ad ...Ebbene si, Stefano De Martino tra le sue presunte amanti avrebbe avuto la superlativa Alessia Marcuzzi, conduttrice iconica del piccolo schermo, una tipa peperina che le cose non le manda certo a dire ...