Albinoleffe-Fiorenzuola oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di domenica 21 gennaio 2024) Tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato italiano di. La compagine bergamasca ha risalito posizioni in classifica e ora inizia seriamente a fare un pensierino alla qualificazione ai playoff. La formazione ospite, dal suo canto, ha bisogno di vincere in trasferta per alimentare le propri speranze di raggiungere la salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 21 gennaio alle ore 18:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

Virtus Verona vs Legnago Salus diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW Telecronaca: Andrea D'Avanzo Ore 18:30 Serie C NOW 22a Giornata Girone A:vsdiretta Sky Sport 255 È invece chiamato a sfruttare il fattore campo l'AlbinoLeffe, che deve dare fondo alle proprie risorse per superare un avversario ostico come il pericolante Fiorenzuola. Completano il quadro odierno Le altre partite: AlbinoLeffe-Fiorenzuola, Arzignano V.-Pro Risultati: Giana Erminio-Atalanta U23 0-0, Lumezzane-Vicenza 2-1, Padova-Alessandria 1-0, Pro Vercelli-Triestina 1-2, Renate-