Aiello ha avuto una relazione con Laura Torrisi? Dopo anni il mistero potrebbe essere svelato

(Di domenica 21 gennaio 2024)è una situazione che gli affamati di gossip ancora non hanno risolto. Nel corso degli, dalla sua ultima partecipazione a Sanremo, il cantante cosentino è stato al centro di diversi dilemmi gossip sulla sua vita privata. Sappiamo infatti che girava voce di una sua, o flirt, con la cantante italiana Alessandra Amoroso.: cosa sappiamo sulla coppia Nel 2022 la rivista Chi aveva diffuso un’informazione che si è poi rivelata falsa. Sembrava infatti chefosse fidanzato con. Secondo alcune fonti non certe, pare che i due si siano conosciuti eun periodo di amicizia, tra loro sia scoppiata la ...

... ndr ) in Giovanni", alias "faccia da mostro". Infine, la moto usata dai due killer. Una ... avevaalle sue dipendenze l'agente Agostino per diversi anni. Nei giorni immediatamente ...IT - Alert, si tirano le somme alla fine dei test: l'89% non haproblemi a interagire con il ... L., Visco,del Friuli, Palmanova, San Vito al Torre (UD) Collasso grandi dighe Regione ...