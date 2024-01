Agguato a Napoli | killer gli sparano in casa e lui si lancia dal balcone per scappare; morto il 51enne Raffaele Cinque

(Di domenica 21 gennaio 2024), nel quartiere di Secondigliano, in Via dello Scirocco a San Pietro a Patierno 51 dove, un uomo di 51 anni con piccoli precedenti, è deceduto la scorsa notte in circostanze ancora da chiarire completamente. Alcuni sicari armati, sarebbero entrati nella sua abitazione

Il curriculum criminale della vittima dell'agguato di Secondigliano, però, non si limita a furti del ... 50enne ucciso stanotte a Secondigliano, nella periferia di Napoli, in un agguato di stampo camorristico. Sul caso indagano gli agenti della squadra mobile della Questura di Napoli. Il corpo di Raffaele Cinque, 50enne già noto alle forze dell'ordine, è stato trovato a terra in via Scirocco al civico 56 nella zona di Secondigliano.