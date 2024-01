AEW | Alcune critiche piovono sul match tra Joe ed HOOK

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 21 gennaio 2024) L’incontro andato in scena tra il veterano Samoa Joe e la giovane promessaha ricevuto delleinaspettate, mosse da una leggenda della disciplina come Bully Ray. Nonostante la grande performance del figlio di Taz, l’incontro ha avuto forti pecche (secondo l’ex membro dei Dudleyz), e una delle quali riguarda proprio il lavoro del padre al tavolo di commento, ritenuto “tendenzioso” e innaturale durante la contesa che vedeva coinvolto il figlio. Mantenere la Kayfabe “Non mi è piaciuto come velocementesi è rialzato alla fine del, sulle sue gambe è tornato sulla rampa di ingresso ed è tornato nel backstage. E nessuno lo ha aiutato, nessuno gli ha teso un braccio…Il ragazzo è svenuto in seguito ad una mossa, e non conosco nessuno che dopo essere svenuto si rialza in piedi e sta bene, ...