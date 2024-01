Adam Harrison | la causa di morte del figlio di Rick di Affari di famiglia

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 21 gennaio 2024), 39 anni, uno dei quattro figli di, gestore del Gold & Silver Pawn Shop, protagonista del realitydi, è morto venerdì 19 gennaio adi un overdose; a comunicarlo, la, in un comunicato congiunto rilasciato dalla portavoce Laura Herlovich: “Siamo tremendamente addolorati per la perdita di; chiediamo che la nostra privacy venga rispettata, in questo momento di lutto“. Non sono al momento disponibili altri dettagli sulla tragedia.non era un personaggio pubblico; a differenza del fratello Corey, infatti, non aveva mai partecipato al famoso reality, noto negli Stati Uniti come Pawn Stars, che racconta la vita quotidiana del ...