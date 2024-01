Accademia | nulla da fare contro la capolista Bisceglie

(Di domenica 21 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi chiude con una sconfitta il girone d’andata per l’Volley che ieri pomeriggio è stata superata al Palaparente di Benevento dalla Pallavolocon il punteggio di 3-0 (25-12, 25-12, 25-11) nella tredicesima giornata del Campionato Nazionale di Serie B2. Una partita praticamente senza storia che ha visto dominare laassoluta del torneo dall’inizio alla fine.si è infatti confermata davvero una corazzata, disputando una gara di grande spessore, affrontata sempre con la massima concentrazione nonostante il divario tecnico in campo, dando ulteriore prova della sua forza e della sua qualità. L’, pur condizionata dalle assenze di Maria Tenza e Chiara Tenza e con una panchina imbottita di under 16, non è mai riuscita davvero ad ...

