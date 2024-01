Abodi sugli episodi di razzismo in Udinese-Milan | «Le nostre scuse a Maignan»

(Di domenica 21 gennaio 2024) Andrea, ministro dello Sport, ha parlato deglidiinsul suo profilo ufficiale X Andrea, ministro dello Sport, ha parlato deglidiinsul suo profilo ufficiale X. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «Il mio, il nostro NO ALnon può, non deve, non vuole avere il colore di una maglia o della pelle, non riguarda una religione o un popolo o una città: vale sempre e ovunque! Come il RISPETTO: sempre e ovunque! E chi sbaglia ne deve rispondere. Lea Mike».

Lo dichiara il deputato reggiano del Partito democratico, Andrea Rossi: ' Ho chiesto ai ministri Giorgetti echiarimentieffetti che l'applicazione del nuovo decreto sulla fiscalità approvato a fine dicembre avrà sul mondo del calcio. La misura in vigore fino a poche settimane fa intendeva ...'Ho chiesto ai ministri Giorgetti echiarimentieffetti che l'applicazione del nuovo decreto sulla fiscalità approvato a fine dicembre avrà sul mondo del calcio. La misura in vigore fino a poche settimane fa intendeva ...Udinese Milan, la moviola della Gazzetta: «Manca questo possibile rigore per i rossoneri». Tutti i dettagli L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sugli episodi da moviola del ...“La vergogna di Udine. Il Milan vince per Maignan. Insulti razzisti, partita sospesa per 5 minuti”. Si apre così l’edizione di Tuttosport in edicola domani. Focus anche sulla Juventus: “Juve, stasera ...