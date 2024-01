Abbiamo dovuto buttare il materasso Wanda Nara sulla prima notte di sesso con Icardi

(Di domenica 21 gennaio 2024) In una piccante intervista rilasciata alla sorella Zaira nel suo podcast "Rumis",ha raccontato come è iniziata la storia con Mauroe i dettagli delladi

... soprattutto per via di qualche infortunio di troppo - ha spiegato l'allenatore rossoblù -...una necessità oggettiva e reale di colmare determinate lacune. Devono essere veloci e ...Il motivo per cui è la loro preferenza èalle sue isole sorprendenti, alle spiagge favolose, ... Potrebbe sembrare confuso, ma non devi preoccuparti, ticoperto con la nostra guida che ...Quest'ultimo nei prossimi mesi avrebbe dovuto essere attribuito al Teatro di Roma». Puntano ancora il dito gli artisti: «Riteniamo che questo modo di procedere rappresenti un grave colpo al rapporto ...