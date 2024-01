A nuoto nel canale della Manica per 49 giorni | l' impresa di Lewis Pugh 

(Di domenica 21 gennaio 2024) Avvocato specializzato in diritto marittimo, ex militare Sas, nel 2018 l'inglese si fece 500mila bracciate per difendere l'ambiente

Giocare alla pari delle campionesse del mondo, a casa loro, non è assolutamente banale. Purtroppo però non vale una vittoria: si ferma ancora una ... (oasport)

L’appuntamento con il pass olimpico è rimandato per il Settebello , anche quello per il successo continentale che manca ormai da decenni. L’Italia al ... (oasport)

storico oro per la Spagna agli Europei di Pallanuoto maschile al termine di una finale al cardiopalma contro la Croazia . In quel di Zagabria i ... (sportface)

Presenti in sala in rappresentanza l'agente Monica Galliani (corsa su strada,) l'agente ... il 43esimo Campionato Italiano di corsa su strada, un maxi evento che porterànostro territorio ...Sono state salvate così due persone a bordo di un' imbarcazione alla deriva a sette miglia dalla costa di fronte Montalto di Castro ,Viterbese. Una volta raggiunte adai sommozzatori, che ...La Rhodigium Nuoto, r ivolgendosi agli utenti ... Da dichiarazioni fatte dal Comune, nel nuovo bando ci sarà una clausola che obbliga all’assunzione degli attuali collaboratori. Ma non si conosce il ...Stavolta il Chiavari si traveste da Como Nuoto e con una prestazione convincente anche e soprattutto in difesa mette il bavaglio ai lariani, il punteggio finale (10-3 in favore dei liguri) non lascia ...