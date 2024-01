A che ora lo sci alpino oggi? Orari slalom Jasna e Kitzbuehel | programma | canali tv | startlist

(Di domenica 21 gennaio 2024) Si vanno a concludere i fine settimana in corso della Coppa del Mondo di sci2023-2024. I protagonisti del Circo Bianco saranno impegnati in due prove tecniche, dueper l’esattezza. In poche parolesaranno i rapid gates a essere al centro dell’attenzione. LA DIRETTA LIVE DELLOFEMMINILE DIALLE 9.30 E ALLE 12.15 LA DIRETTA LIVE DELLODIALLE 10.30 E ALLE 13.30 Gli uomini andranno a concludere il weekend di. Sulle nevi austriache, dopo le due discese disputate nei giorni scorsi,sarà loa chiudere il. Sulla pista denominata Ganslern vedremo la prima manche alle ore 10.30, quindi la seconda alle ore 13.30. Manuel Feller ...

... secondo cui la guerra a Gaza sarebbe stata discussa quasi en passant , "nel confronto sui temi globali", anche alla luce della presidenza del G7ricade su Meloni. Decisamente più articolato ...... ritengosarebbe condizione sufficiente per contemplare un aborto terapeutico, anche se la legge 194 lo prevede soltanto in caso di anomalie del fetoqui risultano assenti. Oppure Marco ...A dirlo è l’attore fiorentino Francesco Merciai che il 25 gennaio (ore 21,30) nel Laboratorio Puccini (dell’omonimo teatro in via delle Cascine a Firenze) porta in scena "Com’era umano, lui!", una ...Un teatro, il Mascagni di Chiusi, rinnovato dopo importanti lavori di ristrutturazione e soprattutto con un cartellone di eventi di livello nazionale che ha portato il tutto esaurito, come lo ...