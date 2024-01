Zerocalcare | “Antisemita | accusa infame Ho i mezzi e le risorse per uscire dall’angolo”

Leggi su tpi

(Di sabato 20 gennaio 2024) “Ilaria Salis, la maestra di Milano detenuta a Budapest, che finisce in galera perché ha fatto a botte coi nazisti mi sta automaticamente a cuore”. Lo racconta a Repubblica. “Quando poi i magistrati ungheresi le hanno proposto un patteggiamento di undici anni, a noi è sembrato il momento di scriverne”. Il colloquio con Fabio Tonacci poi diventa un’opportunità per spiegare come la pensa. Per esempio sui pacifisti che chiedono agli ucraini di fare la pace con Putin: “Non credo al pacifismo dogmatico, pur reputandomi una persona pacifica. Quando però ci sono di mezzo gli stati nazione è più complesso, perché seguono logiche che non sempre sono quelle dei popoli”. Per lui, però, Acca Larenzia non è un evento da vietare: “Diventerebbe un assist per loro perché ci si impantana nella polemica sulla violenza politica e sulla commemorazione di ragazzi uccisi. Ci ...