Zeman | “Mourinho bravo a coinvolgere la gente | in bocca al lupo a De Rossi”

(Di sabato 20 gennaio 2024) A margine della conferenza stampa di presentazione della gara tra Pescara e Arezzo, il tecnico del Delfino Zdenekha parlato del cambio sulla panchina della Roma, su cui in passato lui stesso è stato seduto: “Deè stata una sorpresa a Roma. È uno molto stimato, ma non è esperto. Pensavo che una squadra grande come la Roma prendesse qualcuno con più esperienza, ma gli auguro di fare bene.erala“. Il boemo ha poi aggiunto che a suo parere se al posto del portoghese ex Chelsea ci fosse stato un altro tecnico, con quegli stessi risultati sarebbe stato esonerato prima. SportFace.

