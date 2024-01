Zazzaroni | «Napoli-Inter | ho un consiglio per Mazzarri! Inzaghi…»

Leggi su inter-news

(Di sabato 20 gennaio 2024) Ivan, nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, parla a proposito della vittoria dell’sulla Lazio e si proietta alla finale di Supercoppa fra i nerazzurri ed ilcon unper Mazzarri– Questo l’editoriale di: «Quelli che parlano in calcese lo chiamano approccio anche se non ha niente a che vedere con la seduzione: ne abusano ripetutamente per definire l’atteggiamento iniziale di una squadra. Mi adeguo malvolentieri e mi sento di poter dire che Inzaghi abbia lavorato parecchio sull’approccio dei suoi, visto che tanto a Monza sabato scorso quanto ieri sera a Riyad ha spinto immediatamente sull’acceleratore riuscendo a spaventare l’avversario con una manifestazione di schiacciante superiorità. Trascorsi i primi venti minuti a una porta ...