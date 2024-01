Zazzaroni | «Inter-Lazio | dopo 10 minuti ho detto una cosa»

Leggi su inter-news

(Di sabato 20 gennaio 2024) Ivanha parlato di, partita valida per le semifinali di Supercoppa Italiana, vinta per 3-0 dalla squadra di Simone Inzaghi.– Queste le parole di Ivansunel corso di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay. «Ieri sembravano di 2 categorie diverse. Io10ho: “Ne prende 4 la“, anzi l’ho scritto al mio editore. Sembrava quella di Monza. Vedi-Monza (Monza-, ndr) i primi 10. Infatti oggi ho usato un termine che mi fa schifo, che è approccio, per fare un discorso più generale su Simone (Inzaghi, ndr). Simone adesso ultimamente parte a ...