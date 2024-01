Zancan | «Inter per quantità di gioco è la migliore in Europa»

Leggi su inter-news

(Di sabato 20 gennaio 2024) L’fa paura in positivo e gioca un calcio scintillante. Federicosu Sky Sport parla della partita contro la Lazio.– Federicoè piacevolmente sorpreso: «L’impressiona per la continuità nella prestazione, non ha avuto momenti di difficoltà. Veramente difficile trovare spazi contro l’, per valori assoluti è tra le migliori in. Perdie continuità nelle prestazioni da agosto nessuno ha fatto meglio in. Il momento del Napoli è particolare: ha cambiato tatticamente ed è vicina a Mazzarri. Contro l’giocò discretamente ma fu punita con il risultato di 3-0».-News - Ultime notizie e calciomercato ...