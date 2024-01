Zampata del Diavolo | il Milan ribalta l' Udine | Samardzic-Thauvin illudono | Okafor segna il 3-2 nel recupero

Arriva l'agognato margine in doppia cifra, altradi uno scatenato Beverly, ma la Luiss non molla, Cucci trova il 2+1meno 9, 62 - 71. Aumenta la pressione difensiva degli esterni romani, ......e alla prima occasione i francesi mettono a segno ladecisiva chiudendo per 7 giochi a 5. La partita stava decisamente girando a favore dei bleus ma Bolelli e Vavassori nel corsoterzo ...Tre punti pesanti per i siciliani che grazie al successo sui Canarini davanti al pubblico amico del Barbera risolvono a loro favore una sfida complicata ed a ritrovare il successo dopo la brutta prest ...La zampata che ha sbloccato la semifinale di Supercoppa contro la Lazio ha permesso a Marcus Thuram di arrivare in doppia cifra di gol in questa stagione. Quella di Tikus è stata la decima ...