Zambia vs Tanzania – probabili formazioni

(Di sabato 20 gennaio 2024) Il secondo turno del Gruppo F della Coppa d’Africa vedrà loaffrontare laallo Stade de San Pedro domenica 21 gennaio pomeriggio. I favoriti del torneo, il Marocco, sono passati in testa al gruppo dopo il primo turno di partite e affronteranno la seconda classificata, la Repubblica Democratica del Congo, in questa sede. Il calcio di inizio divsè previsto alle 18 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreLoera in rimonta dopo aver perso le ultime tre edizioni dell’AFCON e cercava la prima vittoria nel torneo dopo il sorprendente trionfo del 2012 quando è sceso in campo contro il Congo DR mercoledì. Tuttavia, una vittoria si è rivelata troppo impegnativa: i ...