Zambia-Tanzania Coppa d’Africa | 21-01-2024 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Alle 18:00 di oggi , domenica 21 gennaio Zambia e Tanzania scenderanno in campo con l’obiettivo dei tre punti in questa seconda giornata della fase ... (sportface)

Le Formazioni ufficiali di Zambia-Tanzania , match valevole per la fase a gironi della Coppa d’Africa 2024 . Sfida cruciale per entrambe le squadre: ... (sportface)

(1) e(0) in campo alle 18:00.Le formazioni ufficiali di, match valevole per la fase a gironi della Coppa d'Africa 2024. Sfida cruciale per entrambe le squadre: laè stata sconfitta all'esordio dal Marocco e deve vincere se vuole ...L'1-1 arriva al minuto 76 e porta la firma di Silas, a segno con un destro rasoterra di prima intenzione su assist di Elia. La classifica del Girone F: Marocco 4; RD Congo 2; Zambia 1; Tanzania 0.Dopo lo Zambia, dunque, il 24 gennaio la Tanzania se la vedrà contro la Repubblica Democratica del Congo, attualmente seconda per il pareggio contro la Nazionale zambiana ma che affronta il Marocco in ...