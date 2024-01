Yulia Berinskaya | “Anche nella musica sono gli uomini a decidere”

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 20 gennaio 2024) Figlia di Sergey Berinsky, tra i maggiori compositori moscoviti del ‘900,una delle violiniste di punta del panoramale italiano ed internazionale. Nata a Donetsk, di nazionalità russa, si è formata a Mosca e poi a Vienna. Il suo nuovo album, contenente tutte e tre le sonate per violino e pianoforte di Johannes Brahms, è stato registrato con la pianista Alessandra Ammara attraverso una produzione Da Vinci Classics. L’abbiamo intervistata per parlare di, di condizione delle donnedella guerra russo-ucraina.: donneC’è una grande discussione in Italia, e non solo, sulla questione delle parti opportunità e della ...